28.12.16 - 18:00

Polizei im Kreis Coesfeld und in Münster stellen Sicherheitskonzepte für Silvester vor

Wir freuen uns schon auf eine ausgelassene Feierstimmung zum Jahreswechsel - mit Freunden, dem einen oder anderen Schluck Alkohol und Feuerwerk. Damit wir friedlich feiern können, bereitet sich die Polizei im Kreis Coesfeld auf eine anstrengende Nacht vor. Zuerst mal sind mehr Polizisten als in den Jahren zuvor im Einsatz - sowohl in Zivil als auch in Uniform. Das heißt dann auch mit Maschinenpistolen und Überziehwesten, aber die tragen sie jedes Jahr bei sich. Sie fahren durch den ganzen Kreis Coesfeld und kontrollieren unter anderem ob Autofahrer getrunken haben, oder greifen bei Schlägereien oder Belästigungen ein. In Münster sind 70 Polizisten zusätzlich im Einsatz und auch das Ordnungsamt der Stadt ist unterwegs - gemeinsam haben sie vor allem den Domplatz, die Altstadt und den Hafen im Blick. Feuerwerksfreie Zonen, wie angedacht, soll es aber nicht geben. Die Polizei rät außerdem das Auto an Silvester stehen zu lassen und auf Bus und Bahn umzusteigen. In Münster

In Münster feiern ja viele Menschen aus dem Kreis - und dann vor allem auf dem Domplatz, in der Altstadt oder am Hafen. Das sind ja die beliebten Treff- und Feierpunkte. Und dort sind natürlich auch viele Polizisten im Einsatz, sagt Polizeisprecher Mikro Stein. Und zwar 70 mehr als in den Jahren zuvor.

Neben dieser - wie es heißt - abstrakten Gefahren, kontrolliert die Polizei natürlich auch, ob sich Autofahrer betunken ans Steuer setzen und sie greifen bei Schlägereien oder Belästigungen ein.