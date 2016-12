28.12.16 - 06:27

Sternsinger bereiten sich auf das erste Wochenende 2017 vor

In diesen Tagen bereiten Organisatoren alles für die Sternsinger-Aktionen am ersten Wochenende des neuen Jahres vor. Sie nutzen dafür traditionell die Zeit zwischen den Jahren. Tausende Jugendliche ziehen von Haustür zu Haustür, um Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Vereine und Verbände leiden unter Nachwuchs-Mangel - der machte auch nicht vor der vergangenen Sternsinger-Aktion halt. In der Heilig Kreuz Gemeinde in Dülmen ist es in diesem Jahr genau andersherum. Helfer hatten in Grundschulen für die Heiligen Drei Könige geworben. Die Folge: Über 160 Kinder wollen mitgehen - mehr, als es Kronen und Gewänder in der Gemeinde gibt. Jetzt heißt es schnell neue bestellen, bzw. nähen. In Osterwick übernimmt das eine Schneiderin für die Sankt Fabian und Sebastian Gemeinde. Sie stattet 18 Gruppen mit Kostümen aus. Mit ihren gesammelten Spenden unterstützen die Sternsinger im Kreis Coesfeld Hilfsprojekte in Kenia.