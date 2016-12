28.12.16 - 13:38

Weniger Blutspender im Kreis Coesfeld in diesem Jahr - Coesfeld ist Ausreißer

Wer frei hat, ist noch etwas träge nach dem vielen Weihnachtsessen und wer zwischen den Jahren arbeiten muss, ist schon wieder im Stress. Für Blutspenden bleibt da kaum Zeit. Das merken Blutspendedienste bei uns im Kreis Coesfeld. Sie haben ein schlechtes Jahr hinter sich. In fast allen Orten bei uns ist die Zahl der Blutspender um bis zu 12 Prozent zurückgegangen, sagt Stephan David Küpper vom DRK-Blutspendedienst. Damit liegt der Kreis im landesweiten Trend. Dass es dieses Jahr so schlecht für den Blutspendedienst gelaufen ist, liege wahrscheinlich an der Fußballeuropameisterschaft, Olympia, der Hitze- und der Grippewelle. Außerdem dürfen viele jahrelange Spender kein Blut mehr spenden, weil sie zu alt geworden sind und es kommen wenige junge Spender nach.

Ein erfreulicher Ausreißer bei uns im Kreis ist die Stadt Coesfeld. Dort gab es dieses Jahr rund 5 Prozent mehr Spender als sonst. Das kann daran liegen, dass es in Coesfeld in diesem Jahr besonders tolle Aktionen gegeben hat und sich die Spender, zum Beispiel durch liebevoll zubereitetes Essen nach der Spende, wohlgefühlt haben und deshalb gern wiedergekommen sind.

Wann es in Ihrer Stadt oder Gemeinde den nächsten Blutspendetermin gibt, lesen Sie HIER.