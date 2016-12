29.12.16 - 12:39

40 Autos mit E-Kennzeichen im Kreis unterwegs...

Immer mehr Menschen im Kreis Coesfeld satteln auf Elektro-Fahrräder um – künftig sollen auch mehr Elektro-Autos auf unseren Straßen unterwegs sein. Das schon die Umwelt. Der Kreis hat mal durchgezählt: Aktuell gibt es 40 Autos mit E-Kennzeichen. E-Autofahrer haben Vorteile... Zum Beispiel gibt es für sie kostenlose Parkplätze in Dülmen und Lüdinghausen – und das ist doch schon mal was! Seit dem Spätsommer zahlt die Bundesregierung außerdem eine Prämie beim E-Autokauf dazu. Auch wenn die Nachfrage danach bislang nicht explodiert – ist das für Energie-Experte Christof Wetter von der Fachhochschule Münster schon mal ein guter Anfang. Er geht davon aus, dass in 10 Jahren mehr E-Autos als Autos mit anderem Treibstoff unterwegs sind. Noch gebe es viele Vorurteile: Die Reichweite sei zum Beispiel zu gering. Das stimme so aber nicht mehr. Bis zu 4 Tausend Euro gibt der Staat zum Kauf eines E-Autos dazu.