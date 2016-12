29.12.16 - 12:40

Polizei sucht Unbekannten nach Überfall auf Sonnenstudio in Dülmen

Das ist vielleicht ein Jahresabschluß für die Mitarbeiterin eines Sonnenstudios in der Dülmener Innenstadt... Sie ist heute Morgen überfallen worden - die Polizei ermittelt. Ein Mann hatte sie mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert. Die Mitarbeiterin räumte ihre Kasse aus. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß mit seiner Beute. Ein Spur hat die Polizei heute Mittag noch nicht von dem Mann. So sah der Mann aus: 35-40 Jahre, normale Statur, bekleidet mit schwarzer Winterjacke mit Kapuze ( an der Kapuze befand sich eine rote Umrandung),schwarzer Schal, dunkle Schuhe. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Dülmen, Tel: 02594-7930, in Verbindung zu setzen.