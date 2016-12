29.12.16 - 15:05

Polizei im Kreis Coesfeld zieht positive Unfallbilanz

Die Zahl der Verkehrstoten im Kreis Coesfeld hat sich in diesem Jahr mehr als halbiert. Die Polizei hat heute Bilanz gezogen: Auf unseren Staßen sind in diesem Jahr vier Menschen bei Unfällen gestorben – im vergangenen Jahr waren es noch neun. Zu Jahresbeginn hat das eher durchwachsene Wetter die Motorrad-Saison verspätet starten lassen. Und dann vermutet die Polizei zudem, dass ihre verstärkten Blitz-Aktionen an Raserstrecken dazu beigetragen haben, dass in diesem Jahr kein Motorradfahrer auf unseren Straßen tödlich verunglückt ist. Bei den jungen Autofahrern wirken möglicherweise die Crash-Kurse in den Schulen nach – hier berichten ja Unfall-Opfer einfühlsam, was sie erlebt haben. Drei Haupt-Unfall-Ursachen gibt es: Raserei, Alkohol und ohne Anschnallgurt fahren. Das ist unglaublich, aber tatsächlich so! Jetzt ist eine vierte Ursache dazugekommen: Mit dem Smartphone am Steuer. Und darum will sich die Polizei im kommenden Jahr verstärkt kümmern. Bundesweit ist die Zahl der Verkehrstoten in diesem Jahr auf deutschen Straßen auf einen historischen Tiefststand gesunken.