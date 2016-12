29.12.16 - 07:14

Start von Feuerwerks-Verkäufen im Kreis

In Discountern, in Baumärkten - in kleineren und größeren Läden im Kreis Coesfeld liegen sie ab heute in Extra-Körben zum Stöbern... Feuerwerks-Fans decken sich mit Böllern, Raketen und Knallern ein. Damit beim Verkauf und beim Kauf alles sicher zugeht, machen sich gleichzeitig Kontrolleure der Bezirksregierung auf den Weg. Stimmt die Prüfnummer, sind die Raketen und Böller richtig gelagert und halten die Händler die Brandschutz-Regeln ein - darauf achten die Kontrolleure heute ganz genau. Damit stellen sie sicher, dass keine verbotenen, gefährlichen Böller über die Theke wandern. Außerdem muss alles richtig verpackt sein. Beim Feuerwerksverkauf im Kreis Coesfeld haben die Kontrolleure bis auf vereinzelte kleinere Mängel nichts zu meckern gehabt. Sie gehen davon aus, dass auch diesesmal alles glatt läuft. Was wichtig ist für Sie beim Kauf: Achten Sie selbst immer auf die neue CE-Kennzeichnung - diese Raketen sind sicher. Und - Böller gehören nicht in Kinderhände.