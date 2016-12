29.12.16 - 15:06

Wegen des Terrors: Telefonseelsorge im Kreis im Stress

Aktuell ist es extrem laut in den Büros der Telefonseelsorge für den Kreis Coesfeld und das Münsterland. Ständig klingeln die Telefone. Seit dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt rufen deutlich mehr Menschen an als sonst. Die Angst bei den Menschen im Kreis Coesfeld sei deutlich gestiegen, sagt Vorsitzende Rita Hülskemper.

Die Attentäter hatten sich den aus ihrer Sicht genau richtigen Zeitpunkt ausgesucht. Mitten in der Weihnachtszeit - wo alle Menschen besinnlich und friedlich miteinander leben wollen. Das Sicherheitsgefühl im Kreis sei jetzt extrem angenockt. Die Helfer der Telefonseelsorge besprechen mit den Anrufern ihre Ängste. Darüber zu Reden, ob mit Familienmitgliedern oder mit Seelsorgern sei die effektivste Möglichkeit, die Ängste zu bekämpfen