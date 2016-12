30.12.16 - 08:23

Einbruch in die Dülmener Artothek - Verdächtiger in U-Haft

Der Einbrecher in die Artothek in Dülmen sitzt in Untersuchungshaft. Er wartet hier auf seinen Prozess. Die Polizei hatte den Mann aus Dülmen dem Haftrichter vorgeführt. Was für die Betreiber der Artothek bleibt, ist viel Ärger. Seit drei Jahren gibt es die Artothek zum Kunstwerke ausleihen – und dreimal waren Einbrecher hier am Werk. Immerhin der Lichtblick, dass der jüngste Fall aufgeklärt ist und der Einbrecher in einer Gefängniszelle sitzt. Die Polizei hatte ihn auf frischer Tat geschnappt – dank aufmerksamer Nachbarn: Krankenhaus-Mitarbeiter hatten am frühen Donnerstag Morgen lautes Zerspringen einer Fensterscheibe gehört und die Polizei alarmiert. Diese traf ein, als der Mann gerade dabei war, in die Artothek-Räume zu klettern. Bei der Polizei ist er kein Unbekannter. Er ist bereits vorbestraft. Die Akten gehen jetzt an die Staatsanwaltschaft, die sich weiter mit dem Fall beschäftigt.