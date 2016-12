30.12.16 - 07:07

Gemeinde entscheidet: Kein Krematorium in Nottuln

Das Thema Krematorium in Nottuln ist entgültig vom Tisch. Die Gemeinde hat beschlossen, das Grundstück im Gewerbegebiet Beisenbusch nicht an den Investoren zu verkaufen. Monatelang haben Nottulner darüber diskutiert, ob es in ihrer Gemeinde ein Krematorium geben soll oder nicht. Die Gemeinde macht den Rückzieher, da es einen zweiten Interessenten für das Grundstück gegeben hat. Er wollte hier ebenfalls ein Krematorium aufbauen. Da es jetzt zwei Interessenten gab, hätte die Gemeinde das Krematoriums-Grundstück europaweit ausschreiben müssen. Grund sind besondere Regeln im Bestattungsgesetz. Das war der Gemeinde aber zu aufwendig und zu kompliziert. Jetzt spricht sie mit Interessenten aus anderen Branchen, die sich ebenfalls für dieses Grundstück interessiert haben.