30.12.16 - 07:02

Neues Pflegegesetz ab 2017

Im neuen Jahr ändert sich mal wieder einiges für uns: Es gibt mehr Kindergeld, einen höheren Mindestlohn - UND: Es steht eine umfassende Pflegereform an. Das beschäftigt Betroffene und Angehörige - seit Wochen legen die Pflegeberater des Kreises das Telefon kaum noch aus der Hand. Alles halb so schlimm, beruhigt Beraterin Karin Buddendiek: Ab dem kommenden Jahr gibt es statt drei Pflegestufen dann fünf Pflegegrade. Alle Pflegebedürftigen gehen durch das gleiche System und werden genauer eingestuft. Ganz wichtig: Weniger Geld soll es am Ende für niemanden geben, eher mehr.