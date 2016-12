30.12.16 - 17:05

Nach Unfall auf B58 bei Ascheberg: Straße wieder frei, 8 Verletzte

Fotos: Max Lametz

Sie haben zwischen Ascheberg und Drensteinfurt auf der B58 jetzt wieder freie Fahrt. Hier kam es vor drei Stunden zu einem Verkehrsunfall mit 4 Autos. Dabei wurden 8 Menschen verletzt. Die Verletzten liegen mittlerweile in Münster und Lüdinghausen im Krankenhaus. Zum Glück ist niemand schwer verletzt oder in Lebensgefahr. Die Polizei hat die Straße vor einer Dreiviertelstunde wieder freigegeben. Abschlepp-Transporter haben die Autos von der Fahrbahn geborgen. Eine Frau war auf dem Weg von Ascheberg nach Hause nach Drensteinfurt. Dabei geriet sie aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Die Straße war nicht glatt, aber die untergehende Sonne im Rückspiegel könnte die Frau geblendet haben. Drei entgegenkommende Autos mussten ausweichen, dennoch schriffen die Autos in voller Geschwindigkeit aneinander vorbei und fuhren ineinander. 5 Personen aus Lüdinghausen und zwei Menschen aus Ascheberg saßen in den entgegenkommenden Autos. Sie liegen jetzt im Krankenhaus, genauso wie die Frau aus Drensteinfurt. Die Polizei will die Frau jetzt befragen, wieso sie von der Fahrbahn abkam!

