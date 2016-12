30.12.16 - 15:01

Viele Einbrüche zwischen Weihnachten und Neujahr

Die Polizei verzeichnet jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal einen Anstieg an Wohnungseinbrüchen im Kreis Coesfeld. Und das obwohl die Zahl der Einbrüche bei uns im Kreis ohnehin schon höher ist als im Vorjahr.



In Buldern sind jetzt Einbrecher durch die Terassentür in ein Wohnhaus eingebrochen. Und nahmen neben Schmuck und Geld auch noch einen Kissenbezug mit! Die Polizei vermutet, dass sie dort ihre Beute reingesteckt haben. Einen eigenen Sack oder Beutel mitzubringen sei zu riskant - falls sie schnell flüchten müssen und etwas liegen lassen, könnte ein eigener Beutel zu viele Hinweise geben. Auch in Coesfeld und Vinnum stiegen Unbekannte in einige Häuser ein. Bewohner verschaffen sich noch einen Überblick über das, was weggekommen ist. Über 550 Einbrüche gab es in diesem Jahr - allerdings scheitern die Täter immer häufiger an gut gesicherten Fenstern und Türen.