30.12.16 - 06:58

VR-Bank in Goxel schließt

Kreisweit dünnen Banken ihre Filialnetze aus. Heute schließt in Goxel die VR Bank Westmünsterland am Rekener Postweg. Damit verlässt die letzte Bankfiliale den Coesfelder Stadtteil. Zurück bleibt nur noch ein Geldautomat. Und selbst der soll nur noch bis zum Sommer stehen. Der Grund: die Mitarbeiter der Bank hatten in Goxel zu wenig zu tun - und auch der Automat sei der am wenigsten genutzte von allen VR Bankautomaten im Kreis Coesfeld. Pläne für das bald ehemalige Bank-Gebäude gibt es bislang noch nicht.