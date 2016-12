31.12.16 - 08:42

Feuerwehr im Kreis ist auf die Silvesternacht vorbereitet

Feuerwerk, Silvesterböller und Alkohol - das ist eine ganz gefährliche Mischung heute an Silvester. Feuerwehrmänner und Rettungskräfte im Kreis Coesfeld wappnen sich für eine stressige Nacht! An Silvester haben sie besonders viel zu tun. In keiner Nacht rücken sie häufiger aus, sagt Kreisbrandmeister Christoph Nolte. Verletzungen durch das Böllern oder durch das wilde Feiern gehören an Silvester leider dazu. Feiernde sind selbst verantwortlich. Achten Sie darauf, dass sich vor allem Kinder und betrunkene Menschen weit genug weg von Feuerzeugen und Silvesterböllern aufhalten.