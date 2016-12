31.12.16 - 07:37

Sicherheitskonzept für die Silvesternacht im Kreis

Während wir heute morgen unsere Knaller sortieren und uns für einen ausgelassenen Silvesterabend stärken, bereitet sich die Polizei im Kreis Coesfeld auch auf den Abend vor - allerdings anders. Sie geht ihr Sicherheitskonzept durch. Mehr Polizisten als in den Jahren zuvor sind im Einsatz - und zwar wegen der Vorfälle in der vergangenen Silvesternacht in Köln und dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor fast zwei Wochen. Die Polizei kontrolliert unter anderem auch, ob Autofahrer betrunken fahren, geht bei Schlägereien oder Belästigungen dazwischen und versucht Diebstähle zu verhindern. Städte und Gemeinden bei uns im Kreis bleiben entspannt. Unter anderem sind die Ordnungsämter in Coesfeld und Dülmen in Rufbereitschaft, aber weil es keine Großveranstaltungen gibt, reicht das aus. In Lüdinghausen fällt die Silvesterparty an der Borg ja auch aus. Der Veranstalter ist sich nicht sicher, ob nach dem Anschlag in Berlin genug Menschen kommen würden.

Blicken wir noch nach Münster, dort feiern ja auch immer viele Menschen aus dem Kreis: hier hat die Polizei ihre Einsatzkräfte um 70 Kollegen aufgestockt. Die Teams haben unter anderem den Domplatz, den Hauptbahnhof, den Hafen und die Altstadt im Blick. Feuerwerksfreie Zonen, wie mal angedacht, soll es in Münster nicht geben.