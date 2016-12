31.12.16 - 07:36

Zusätzliche Züge und Busse in der Silvesternacht

Bei Ihren Silvesterpartys heute Abend gibt es das ein oder andere Glas Sekt, Wein oder Bier. Das Auto lassen Sie da am besten stehen. Damit Sie sicher nach Hause kommen, fahren in der Nacht zusätzliche Züge auf fast allen Strecken im Kreis Coesfeld. Auf den Strecken Münster-Dülmen-Ruhrgebiet, Enschede-Lüdinghausen-Dortmund, Münster-Ascheberg-Dortmund und Coesfeld-Billerbeck-Münster ist der Fahrplan um zwei Nachtzüge aufgestockt. Auf der Strecke Coesfeld-Reken-Dorsten gibt es dagegen keine zusätzlichen Züge. Schauen wir jetzt noch zu den Nachtbussen: Sie sind ab dem Hauptbahnhof Münster im zwei-Stunden-Takt in den Kreis Coesfeld unterwegs.