01.01.17 - 10:01

Unfall zwischen Dülmen und Hausdülmen - 2 Männer verletzt

In Dülmen erleuchteten in der Nacht die Blaulichter von Polizei- und Notarztfahrzeugen die Halterner Straße an der Kreuzung zum Koppelweg. Hier kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein Mann aus Hausdülmen war unterwegs Richtung Innenstadt, ein 19-jähriger Autofahrer aus Werne kam ihn entgegen und wollte links in den Koppelweg einbiegen. Dabei übersah er den Dülmener. Beide verletzten sich bei dem Unfall - sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Über 2 Stunden lang war die Straße gesperrt - heute morgen erinnern nur noch Markierungen der Polizei auf der Fahrbahn an den Unfall hier. Warum hatte der 19-jährige den Dülmener übersehen? Das will die Polizei jetzt klären.