01.01.17 - 09:58

Andrang auf Lieferservices an Neujahr

Der Kater der Partynacht macht sich so langsam bemerkbar - viele Menschen im Kreis Coesfeld verzichten heute darauf, nach draußen zu gehen und kämpfen sich nur vom Bett zur Couch - und ans Telefon. Lieferdienste haben heute Hochkonjunktur...denn irgendwann knurrt jeder Magen und viele haben einfach keine Lust, sich heute selbst in die Küche zu stellen. So eine schöne leckere Pizza mit viel Käse drauf - oder doch lieber ein Salat, der uns ein bisschen frischer macht. Die Lieferdienste sind auf alles vorbereitet und schnibbeln heute morgen Tomaten, lassen das Friteusenfett heiß werden und bereiten den Pizzateig vor. So sieht es unter anderem bei La Piccola in Ascheberg aus. Erfahrungsgemäß kommt der erste Ansturm gegen Mittag. Ganz clever ist der, der vorbestellt. Bei der Pizzeria Paradiso in Lette liegt schon eine To Do Liste zum abarbeiten bereit. Und bei der Pizzeria bei Marco in Dülmen ist heute die ganze Familie im Einsatz. Damit die Dülmener nicht so lange auf ihre Pizza warten müssen, nehmen vor allem Stammkunden den Pizzabäckern etwas Arbeit ab und legen den Weg ihres Neujahrs-Spaziergangs so, dass er an der Pizzeria vorbeiführt.