01.01.17 - 10:04

Polizei: Unruhige Silvester-Nacht

Die Polizei ist heute morgen immernoch damit beschäftigt, die Geschehnisse der vergangenen Silvester-Nacht aufzuarbeiten. Überall feierten die Menschen im Kreis wild in das neue Jahr - Alkohol und Müdigkeit sorgten an vielen Orten für Konfliktpotenzial und Körperverletzungen. Außerdem vandalierten wieder einige Menschen mit selbst zusammengebastelten Böllern in den Städten und Gemeinden. Von einem Zigarettenautomaten in Dülmen am Ostwall ist fast nichts mehr übrig. Unbekannte haben hier selbstgebastelte, illegale Böller in den Münzschacht gesteckt und sie gezündet. Die Böller hatten eine enorme Kraft. Sie sprengten den Automaten komplett auseinander. Die Polizei sucht jetzt Zeugen! Sie hofft auf Hinweise.