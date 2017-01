01.01.17 - 10:00

Rettungsdienst: Unruhige Silvester-Nacht

So allmählich kommen die Rettungsdienste bei uns im Kreis Coesfeld zur Ruhe! Sie waren die ganze Nacht lang unterwegs, von einem Notruf zum Nächsten. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren verzeichneten die Notärzte in diesem Jahr einige Einsätze mehr als üblich in der Silvesternacht - Das bilanziert der Rettungsdienst heute Morgen! In einigen Orten gab es Leichtverletzte nach kleineren Schlägereien auf Parties - am häufigsten hatten es die Helfer aber mit Verbrennungen durch Feuerwerkskörper zu tun. Jugendliche waren zu leichtsinnig bei Funkenfontänen und hier und da landete ein weggeworfener und angezündeter China-Böller vor den Füßen anderer Silvester-Feiernder.

Pausenlos rollten die Einsatzkräfte in den Notarztwagen durch den Kreis - jetzt nutzen die Helfer die erste Chance, nach der anstrengenden Nacht durchzuschnaufen und um alle Fälle ordentlich zu dokumentieren.