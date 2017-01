02.01.17 - 10:50

+++AKTUELL: Schwerer Unfall auf B 67 - Abschnitt zwischen Coesfeld/Gescher und der A 31 gesperrt+++

Die schnelle Verbindungsstrecke aus dem Kreis Coesfeld in den Kreis Borken – die B 67 bleibt zwischen Coesfeld/Gescher und der A 31 weiterhin komplett gesperrt. Hier hat es vor ein einhalb Stunden einen schweren Unfall gegeben. Es ist wirklich ein schlimmer Unfall, der in dem Abschnitt der B 67 passiert ist. Vier bis fünf Fahrzeugen – Autos und ein Kleintransporter sind ineinandergefahren. Die Polizei geht bislang davon aus, dass Fahrer in den Gegenverkehr geraten sind. Mindestens sechs Menschen wurden verletzt – einige davon schwer. Zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Ein Gutachter ist eingeschaltet, er soll den genauen Hergang des Unfalls nachzeichnen. Es ist bislang schwierig, Klarheit in den Unfall zu bringen. Es sieht schlimm aus: Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei und die zerdrückten Wracks der Faghrzeugen. Wie lange die B 67 gesperrt bleibt – das ist jetzt noch nicht abzusehen. Aus Richtung Merfeld leitet die Polizei Sie an der Ausfahrt Coesfeld/Gescher ab. Aus Richtung Borken fahren Sie an der A 31 runter von der B 67.