02.01.17 - 10:49

Ansturm nach Weihnachten und Silvester auf Getränkehändler im Kreis Coesfeld

Silvester ist geschafft - die Vorräte sind aufgebraucht. Reste aufräumen und Einkaufen steht heute bei vielen von Ihnen auf dem Programm. Und dann das: Im Abstellraum türmen sich Plastik- und Glasflaschen. Getränkehändler kennen das und sind darauf schon vorbereitet... Planen Sie mehr Zeit ein als sonst - es könnte am Pfandautomaten länger dauern... Da hat sich bei vielen ganz schön was angesammelt - gleich mit mehreren großen Säcken voller Pfandflaschen kommen einige Kunden in die Läden. Geduld ist auf jedenfall wichtig, räten Getränkehändler in einer Mini-Umfrage in Nottuln, Coesfeld und Lüdinghausen. Die ruhige Zeit zwischen Weihanchten und Neujahr nutzen nicht viele, um auszumisten. Damit sich der Plastikmüll und das Leergut nicht bei den Getränkehändlern stapelt, haben sie für heute zusätzliche Abhol-Transporter angeordert. So sind die Lager schnell leer für den nächsten großen Ansturm...