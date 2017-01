02.01.17 - 06:51

Lastwagenknacker in Lüdinghausen geschnappt

Lastwagen-Aufbrecher sind am frühen Morgen – kurz nach ein Uhr in Lüdinghausen in der Stadtfeldstraße am Werk gewesen. Sie knackten den Laster und nahmen wertvolle Werkzeuge und Maschinen heraus. Dank eines aufmerksamen Zeugen schnappte die Polizei einen 18jährigen Selmer. Seine beiden Komplizen – ebenfalls aus Selm und Olfen sind noch auf der Flucht. Die Polizei ist sich aber sicher, die beiden noch zu schnappen. Den Schaden, den sie anrichteten, schätzt die Polizei auf mehrere 1000 Euro.