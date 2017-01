02.01.17 - 19:02

Diskussion um Übergriff auf Coesfelder Flüchtling zu Silvester

"Coesfelder Flüchtling ins Koma getreten" - so geistert seit dem Jahreswechsel eine Meldung durchs Internet. Heute hat die Polizei zu dem Thema weitere Informationen veröffentlicht. Und die räumen zumindest mit dem vermeintlich fremdenfeindlichen Hintergrund auf. Der Syrer hatte die Silvesternacht unter anderem mit einem jungen Iraker in einem Flüchtlingstreff verbracht. Auf dem Weg nach Hause spürte der Syrer einen heftigen Stoß in den Rücken. Er stürzte zu Boden und krampfte. Rettungskräfte beruhigten ihn mit Medikamenten - also, kein Koma. Unklar ist noch, ob es sich wirklich um eine Attacke handelte, oder um einen missglückten freundschaftlichen Rempler. Der Vorfall hatte zu großen Diskussionen im sozialen Netzwerk Facebook geführt. Einen fremdenfeindlichen Hintergrund schließt die Polizei aus.