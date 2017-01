02.01.17 - 06:50

Einsatzkräfte schauen auf eine unruhige Silvesternacht zurück

Einsatzkräfte im Kreis Coesfeld blicken auf eine stressige Silvesternacht zurück - heute ermitteln sie in den einzelnen Fällen weiter und klären Hintergründe. Es gab so viele Einsätze wie lange nicht mehr. Die Polizei rückte gut 40 Mal kreisweit aus. In Coesfeld trat ein Unbekannter einem Flüchtling heftig in den Rücken. Der Flüchtling kam ins Krankenhaus - der Treter ist noch auf der Flucht. In Dülmen sprengten Unbekannte vermutlich mit verboteten Böllern einen Zigarettenautomaten. In Senden eskalierte ein Streit: In einer Gaststätte schlug ein Mann zwei anderen Gästen mit einem Bierkrug auf den Kopf und verletzte einen Mann schwer. In Billerbeck traf eine Feuerwerksrakete eine Frau - sie wurde leicht an der Wange verletzt.