02.01.17 - 07:59

Glätte-Unfälle im Kreis

Sie rollen heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit durch Schneematsch auf den Straßen – völlig ungewohnt... Einige Fahrer sind heute Morgen gerutscht. Die Polizei hat gerade Bilanz gezogen. In Capelle ist ein Auto auf der Straße Beifang ins Schleudern geraten und in den Graben gerutscht. In Rorup ist ein Auto von der Hauptstraße abgekommen. Außerdem ist ein Fahrer zwischen Dülmen und Rorup am Abzweig nach Karthaus gerutscht. Außerdem gab es Rutsch-Unfälle in Olfen und Coesfeld. Bei allen Unfällen ist es bei Beulen im Blech geblieben. Streudienst sind unterwegs.