02.01.17 - 06:52

Lauter Knall in Hausdülmen weckt Anwohner

Viele Anwohner in Hausdülmen sind jetzt schon hellwach – Sirenen von Feuerwehr- und Polizeiwagen haben sie vor einer Stunde geweckt. Ein Nachbar an der Halterner Straße hatte einen lauten Knall aus der Sparkassenfiliale gehört. Über 40 Feuerwehrleute aus Dülmen-Mitte, Hausdülmen – dazu die Hauptamtlichen. Rettungswagen und Polizei – da war was los vor der Bankfiliale Die Einsatzkräfte forschten nach der Ursache des Knalls – es handelte sich nicht um einen gesprengten Geldautomaten. Eine Heizung im Keller war kaputt und knallte laut. Die Heizung gehört zu einer Wohnung in den oberen Stockwerken. Die Feuerwehr entwarnte schnell. Die Heizung ist abgestellt – die Bewohnerin alarmiert gleich, sobald es hell ist, einen Installateur. Die Einsatzkräfte sind in diesen Minuten wieder auf ihren Wachen angekommen.