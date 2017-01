02.01.17 - 13:56

Lüdinghauser Waffennarr überspannt an Neujahr den Bogen

Mit ganz anderen Spätfolgen der Silvesternacht muss sich ein Mann aus Lüdinghausen auseinandersetzen. Er hatte in der Silvesternacht einigen Lüdinghausern einen großen Schrecken eingejagt. Der Mann war mit einem Gewehr bewaffnet und schoss zum Jahreswechsel mehrfach in die Luft. Die Polizei rückte an und durchsuchte die Wohnung des Mannes. Der Lüdinghauser hatte sich ein kleines Arsenal angelegt - die Polizisten fanden weitere Pistolen und Gewehre - dazu eine große Menge an Munition. Weil der Mann getrunken hatte, musste er eine Blutprobe abgeben. Er muss sich jetzt auf ein Strafverfahren einstellen.