02.01.17 - 10:47

Polizei bearbeitet heute weitere Fälle nach dem stressigen Wochenende

Heute Vormittag landen noch immer Anzeigen eines unruhigen Wochenendes im Kreis Coesfeld bei der Polizei auf dem Tisch. Die Ermittler haben heute viel Bürokram zu erledigen. Vandalen waren unterwegs – und die Spuren sehen Sie heute noch! In Havixbeck zerschmissen unbekannte eine Scheibe im Warteraum des Bahnhofes. In Lüdinghausen warfen – vermutlich Jugendliche einen Böller in einen Altkleiber-Container und richteten damit eine große Sauerei an. Es stank und brannte – die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. In Coesfeld schmissen Unbekannte einen Gullideckel in die Glastür eines Tabalgeschäftes in der Innenstadt. Unglaublich: Die Scheibe hielt. Und ebenfalls in Coesfeld sucht die Polizei einen Mann, der eine Frau am Lambertiplatz bedrängt hat. Sie wehrte sich – dabei nahm der Mann ihr die Geldbörse mit Ausweis und Papieren aus der Handtasche und verschwand. In allen Fällen hofft die Polizei auf Hinweise.