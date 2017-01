02.01.17 - 17:14

Quartiersmanagerin nimmt im Dülmener Haverlandviertel Arbeit auf

Kreisweit arbeiten Städte und Gemeinden daran Flüchtlinge zu integrieren. In Dülmen hat zu diesem Zweck heute eine Quartiersmanagerin ihre Arbeit aufgenommen. Annika Koch ist seit heute im Haverlandviertel im Einsatz. Sie bezieht an der Joseph-Heiming-Straße ein Stadtteilbüro. Jede Woche soll es hier, als auch in der Flüchtlingsunterkunft am Leuster Weg, Sprechstunden geben. Anwohner und Flüchtlinge können hier über die Situation im Viertel sprechen und auch Ideen vorstellen, um einander besser kennenzulernen. Großes Ziel ist es, das Zusammenleben zwischen Dülmenern und Zuwanderen zu unterstützen. Die Stelle der Quartiersmanagerin ist zunächst auf zwei Jahre befristet.