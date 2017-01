02.01.17 - 15:17

Raub unter Flüchtlingen in Senden

Ein Flüchtling aus Senden hat den Jahreswechsel in Untersuchungshaft verbacht - zwei weitere Flüchtlinge haben Vernehmungstermine bei der Polizei. Die drei stehen im Verdacht kurz vor Silvester einen anderen Flüchtling ausgeraubt zu haben. Die beiden Marokkaner und der Algerier hatten einen Mann aus Eritrea zusammengeschlagen und ihm mehrere hundert Euro abgenommen. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft gegen den mutmaßlichen Haupttäter an - der Marokkaner bleibt bis auf weiteres hinter Gitter. Das Opfer ist im Krankenhaus in das neue Jahr gestartet.