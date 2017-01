02.01.17 - 18:14

TelefonSeelsorge für den Kreis Coesfeld gefragt wie nie

Hinter den meisten von uns liegen viele Familienbesuche und Treffen mit Freunden. Diejenigen im Kreis Coesfeld, die niemanden haben, die greifen immer öfter zum Telefon. Die Telefonseelsorge für den Kreis Coesfeld hat heute Bilanz gezogen.

Das Internet scheint immer mehr Sozialprobleme zu schaffen. Die Zahl an Seelsorge- und Beratungsgesprächen war nie so hoch, wie jetzt. 22.000 Mal klingelte bei der Telefonseelsorge im vergangenen Jahr das Telefon. Chatkontakte, Twitterbeiträge oder Onlinespiele können den persönlichen Kontakt nicht ersetzen, mahnt die Leiterin der Telefonseelsorge. Gerade zu Weihnachten und an Feiertagen schnelle die Zahl der Hilfesuchunden in die Höhe. Inzwischen kümmern sich fast 90 Ehrenamtliche um die Anrufer aus dem ganzen Münsterland.

Die kostenfreie Nummer der Telefonseelsorge lautet: 0800 - 111 0 111 oder alternativ 0 800 - 111 0 222