03.01.17 - 09:17

Autofahrer in Lüdinghausen auf glatter Straße in Aldenhövel gerutscht

Straßenglätte überrascht in diesen Tagen Autofahrer im Kreis Coesfeld eiskalt. Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in der Lüdinghauser Bauerschaft Aldenhövel. Ein Fahrer aus Selm war in Richtung Senden unterwegs – in einer Kurve kam er auf einer rutschigen Stelle von der Straße ab und landete im Graben. Er verletzte sich bei dem Unfall - ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Auch heute Morgen sind die Straßen stellenweise glatt. Streuwagen sind unterwegs.