03.01.17 - 07:37

Dreikönigsturnier in Havixbeck startet

Handballfans im Kreis Coesfeld kommen ab heute voll auf ihre Kosten - viel Stimmung gibt es für alle. Über 700 Handballspieler sind beim Dreikönigsturnier von Schwarz Weiß Havixbeck dabei. Hochkarätige Teams aus der Oberliga und der Landesliga sind am Start - außerdem viele Jugendteams. Als erstes starten die 8- bis 10-jährigen Mädchen und die 12- bis 14-jährigen Jungs. Am Samstag spielen die höchstklassigen Teams gegeneinander. Ein großes Team ehrenamtlicher Helfer kümmert sich in der Baumberge-Sporthalle darum, dass alles läuft. Sonntag endet das Turnier. Und das beste: Zuschauer haben an allen Tagen freien Eintritt.