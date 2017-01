03.01.17 - 16:41

Elternentscheid für Letter Grundschule steht bevor

Ende des Monats steht fest, ob die Grundschule in Lette eine katholische Bekenntnisschule bleibt oder sich in eine christliche Gemeinschaftsschule umwandelt. Die Stadt Coesfeld hat heute das weitere Verfahren vorgestellt. In zwei Wochen (17.1.) startet die Eltern-Abstimmung. Das Ganze läuft ähnlich wie eine Briefwahl ab. Die Stadt schickt den stimmberechtigten Eltern die Unterlagen nach Hause. Mitentscheiden dürfen Eltern, deren Kinder aktuell die Grundschule in Lette besuchen. Pro Kind gibt es eine Stimme. Also: Besuchen zwei Kinder einer Familie die Grundschule - darf diese auch zwei Stimmen abgeben. Dafür ist bis Ende Januar Zeit. Mehr als die Hälfte der Eltern muss dafür stimmen, die katholische Grundschule in eine Gemeinschaftsschule umzuwandeln. Ansonsten bleibt alles wie es ist. Als katholische Bekenntnisschule musste die Schule in Lette im vergangenen Jahr eine evangelische Bewerberin hinten anstellen - Vorrang hatten katholische Bewerber. Das hatte die Diskussion ausgelöst und führt jetzt zu dem Eltern-Entscheid.