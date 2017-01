03.01.17 - 12:35

Erste Hinweise auf Heiligenfiguren-Schänder eingegangen

Das macht viele Menschen im Kreis echt sauer! Sie wollen den Heiligenfiguren-Schändern endlich einen Riegel vorschieben. Eine Belohnung von Orts- und Schützenvereinen im Kreis hat für erste Hinweise bei der Polizei gesorgt. Seit gut einer Woche erinnern zudem Plakate daran, die Augen offen zu halten. Die Polizei geht zur Zeit jedem einzelnen Hinweis nach – eine konkrete Spur ist allerdings noch nicht darunter. Die Polizei sammelt weiter. Unbekannten schlugen in den vergangenen Wochen an über 50 Figuren Nasen, Arme oder ganze Köpfe ab. Neue Fälle sind in jüngster Zeit nicht dazugekommen.