Neuer Supermarkt kommt nach Ascheberg

Damit Sie in Ascherberg kurze Wege für die Tüte Milch, die Dose Erbsen oder eine Paprika haben, siedelt sich ein neuer Supermarkt auf dem Gelände der Feuerwache an. Sie zieht ja um. Auch wenn das noch dauert, hat die Gemeinde jetzt die nötigen Unterlagen für den Supermarktbau zusammen. Ganz frisch liegen jetzt die Ergebnisse des Lärmgutachtens vor. Extra dafür hatten die Gutachter im Herbst noch den Verkehr an den angrenzenden Straßen gezählt. Das Ergebnis: Wegen des Krachs vom morgendlichen Lieferverkehr muss eine Lärmschutzwand etwas höher sein. Noch im Januar sollen Ascheberger die Gelegenheit bekommen, über die Pläne zu schauen.