03.01.17 - 07:39

NRW-Justizminister will Gewährleistung verlängern - Reaktionen aus dem Kreis

Teure Technik ist zu Weihnachten im Kreis Coesfeld der Renner gewesen - der Horror ist, wenn das Teil jetzt schon kaputt ist. Dafür gibt es glücklicherweise die Garantie. Und die Verbraucherzentrale für den Kreis Coesfeld findet es gut, dass NRW-Justizminister Thomas Kutschaty die gesetzliche Gewährleistung ausdehen will - also länger, als die vorgeschriebenen zwei Jahre. Händler müssten mangelhafte Ware länger als jetzt ersetzen. Beraterin Susanne Terwey von der Verbraucherzentrale will für die Kunden noch einen Schritt weiter gehen. Nach sechs Monaten müssten Kunden nämlich selbst beweisen, dass das Gerät nicht eigenverschuldet kaputt gegangen ist. Das sei schwierig - hier sollten Händler künftig kulanter sein. Genau das ist oft Streit-Thema bei Elektrohändlern im Kreis. Häufig sei nicht klar, ob der Mangel beim Kauf schon vorlag. Allerdings böten inzwischen viele Hersteller von sich aus eine deutlich längere Garantie als die gesetzlich vogeschriebenen zwei Jahre an.