03.01.17 - 15:43

Schwerer Unfall auf der A1 bei Ascheberg

Das ist die gute Nachricht für Sie unterwegs auf der A1 Münster in Richtung Dortmund. Die Autobahnpolizei hat die Fahrbahn am Nachmittag wieder freigeben. Nach und nach löste sich der lange Stau wieder auf. Der Grund dafür war ein schwerer Unfall heute am späten Mittag. Ein Auto und ein Lastwagen waren zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt. Ein Rettungshubschauber war im Einsatz. Auch die Auffahrt zur A1 in Richtung Dortmund bei Ascheberg war dicht. Der Lastwagen blockierte die Fahrbahn. Ermittler der Polizei versuchen jetzt herauszufinden, wieso das Auto und der Lastwagen zusammengestoßen waren.