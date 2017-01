03.01.17 - 12:36

Vandalen richten teuren Schaden in Appelhülsen an

Vandalen sind in Appelhülsen am Werk gewesen. Sie sehen ihre Spuren heute Mittag noch an der Lindenstraße: An vier Bushaltestellen schlugen die Vandalen sieben Scheiben ein. Die Scherben liegen noch herum. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Das sind Reparaturkosten, die auf die Gemeinde zukommen – und letztendlich bezahlen wir Steuerzahler sie mit.