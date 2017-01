03.01.17 - 09:15

Zeitplan für große Auffrischungs-Kur in Osterwicker Kirche steht

Kirchen im Kreis Coesfeld sind in die Jahre gekommen – in vielen Orten laufen Bauarbeiten, um sie aufzuhübschen. In ein paar Monaten steht für die Pfarrkirche Sankt Fabian und Sebastian in Osterwick großes an. Das Kirchen-Team hat jetzt den Zeitplan vorgestellt. Pastor Dirk Holtmann dreht am 8. Mai den Schlüssel im Kirchenschloß um – hier haben dann für vier Monate nur noch Handwerker Zutritt. Und die haben ganz schön zu tun, denn zuletzt wurde die Kirche vor 30 Jahren renoviert. Staub, Schmutz und alter Muff sind übriggeblieben. Neue Technik, eine neue Mikrofonanlage und neue Lichter sollen die Kirche in die moderne Zeit bringen. Ein neuer Anstrich sorgt für Frische. Und künftig gibt es wieder einen Mittelgang, der in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts abgeschafft wurde. Dann schauen Experten noch über die Kunstgegenstände – Statuen, Altäre und Bilder. Das kostet alles viel Geld. Jetzt kommt der Haken: Damit die Arbeiten Anfang Mai starten können, ist bis Ostern ein Grundstock von 30 tausend Euro nötig. Ein Spendenbarometer ist in der Kirche aufgebaut.