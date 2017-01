04.01.17 - 06:37

Abstimmung über Bekenntnisschule in Lette

Grundschuleltern in Lette entscheiden noch in diesem Monat, ob die Schule im Ort katholisch bleiben oder künftig eine christliche Gemeinschaftsschule sein soll. Die Stadt hat das Verfahren jetzt vorgestellt. Gegner und Befürworter planen keine größeren Aktionen mehr. Jürgen Sicking von den Befürwortern setzt eher auf spontane Gespräche - vor der Schule will er mit Eltern darüber sprechen. Ähnlich wollen es die Gegner halten. Schließlich diskutiere das Dorf seit dem Sommer. Als Bekenntnisschule durfte die Grundschule eine evangelische Lehrerin nicht einstellen, weil es auch eine katholische Bewerberin gab.