04.01.17 - 12:43

Arbeiten am Lambertus-Kirchturm in Ascheberg auf der Zielgeraden

Viele Baustellen im Kreis Coesfeld schlummern jetzt noch in ihrem Winterurlaub – ab der kommenden Woche geht es bei vielen Firmen aber wieder ran. In Ascheberg erledigen Arbeiter an der Lambertus-Kirche noch restliche Sandsteinarbeiten. Wenn das Wetter mitspielt. Minustemperaturen würden wieder für eine Zwangspause sorgen. Geht alles glatt, ist alles Ende Januar fertig. Ein knappes Jahr haben die Arbeiten an dem Lambertus-Kirchturm dann gedauert. Altersspuren mussten weg, Löcher gestopft – und Arbeiter mussten Fugen ausgebessern. So ist der Kirchturm für die nächsten Jahrzehnte gerüstet.