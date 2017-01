04.01.17 - 17:35

Einweihung der Tower Barracks in Dülmen geplant

Gespannt warten viele Dülmener darauf, wie sich der Einzug der amerikanischen Armee in die Tower Barracks auswirken wird. Nach und nach gehen die ersten Bewerbungen auf Arbeitsplätze im US-Depot ein. Jetzt ist klar, wann in der ehemaligen britschen Kaserne die ersten Militärfahrzeuge eintreffen. Anfang April soll es soweit sein, sagt die Stadt. Dann kommen die ersten gepanzerten und ungepanzerten Fahrzeuge nach Dülmen. Insgesamt planen die US Streitkräfte 500 dieser Fahrzeuge hier unterzustellen. Das wird voraussichtlich bis übernächstes Jahr dauern. Außerdem ist eine Einweihung geplant. Sie soll Mitte April stattfinden. Der Einzug der Amerikaner ist umstritten in Dülmen. Einige freuen sich über neue Arbeitsplätze, andere fürchten die Stadt könnte Teil eines Rüstungswettlaufs werden.