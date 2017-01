04.01.17 - 06:39

Hohe Nitratwerte im Trinkwasser - Kreis Coesfeld nicht betroffen

Ein Start in den neuen Tag ohne Leitungswasser? Undenkbar! - Sie waschen sich mit Leitungswasser, putzen sich die Zähne und nutzen es als schnellen Durstlöscher. Jetzt kommt das große Aber: Hohe Nitratwerte in unserem Grundwasser können schädlich für die Gesundheit sein. Ein aktueller Bericht des Bundes-Umweltministeriums bestätigt: NRW ist das Bundesland mit der höchsten Nitratbelastung. NRW-Umweltminister Johannes Remmel fordert als Konsequenz strengere Düngeregeln. Landwirte im Kreis sehen sich aber auf einem guten Weg, sagt Michael Uckelmann aus Hiddingsel vom landwirtschaftlichen Kreisverband. Es komme nur so viel Dünger auf die Felder wie die Pflanzen bräuchten - und Schläuche brächten es direkt an die Wurzel. In den Wasserwerken im und um den Kreis Coesfeld liegen die Nitrat-Werte noch weit unter dem bedenklichen Grenzwert. Allerdings beobachtet Versorger Gelsenwasser an einigen Brunnen steigende Werte. Noch kann er das Wasser in die Leitungen schicken - er hält die Lage aber im Blick. Noch im Januar will Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmit mit seinen Länderkollegen über Lösungen sprechen.