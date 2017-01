04.01.17 - 13:48

Naturschützer sind gespannt auf Auswirkungen durch neues Jagdgesetz

Seit mehr als einem Jahr dürfen Jäger im Kreis Coesfeld keine streunernden Katzen mehr schießen. An diesem Wochenende (06. - 08.01.17) soll sich zeigen, wie sich unter anderem das Landesjagdgesetz auf die Natur ausgewirkt hat. Der Naturschutzbund ruft im Kreis Coesfeld und bundesweit dazu auf, die Wintervögel zu zählen. Ob in freier Natur, oder beim Meisenknödelknabbern auf der Terrasse. Jeder Vogel zählt, sagt der Nabu. Die Naturschützer vermuten, dass viele Vögel in diesem Winter nur noch selten oder gar nicht mehr zu sehen sind. Gründe dafür könnten sowohl die vermehrt streunernden Katzen sein, wodurch der Vogelnachwuchs gelitten hat. Aber auch die Vogelgrippe. Vogelfreunde können ihre Zählergebnisse vom kommenden Wochenende übers Internet auf www.stundederwintervoegel.de oder per Telefon: 0800 - 1157 - 115 übermitteln.