04.01.17 - 06:35

Neue Regel für Rettungsgassen

Noch ist es jetzt in der letzten Weihnachtsferien-Woche recht ruhig auf den Autobahnen im Kreis - Sie hoffen auf Ihrem Weg zur Arbeit heute Morgen gut durchzukommen. Ab sofort gilt für Sie: Schon bei stockendem Verkehr auf der Autobahn eine Rettungsgasse zu bilden. Die Autobahnpolizei für den Kreis nimmt dazu heute auf ihrem Fernfahrerstammtisch die Lasterfahrer in die Pflicht. Bislang war es so, dass auf vierspurigen Autobahnen die Rettungsgasse in der Mitte der vier Spuren entstehen musste. Jetzt ist es so: NUR die Autos auf dem linken Fahrstreifen weichen nach links aus, ALLE ANDEREN nach rechts. Das soll Krankenwagen helfen, schneller zum Einsatzort zu kommen.