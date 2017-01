04.01.17 - 12:45

Neue Skate-Anlage in Olfen entsteht erst Ende des Jahres

Jugendliche in Olfen müssen in diesem Jahr viel Geduld haben – bis zum Baustart ihrer neuen Skate-Anlage dauert es noch mehrere Monate. Die Stadt hat heute gesagt, was sie noch erledigen muss. Eine neue Straße soll unter anderem zu der künftigen Anlage an der Alten Fahrt führen. Wo Kinder jetzt noch herumbolzen entsteht die Skate-Anlage. Weil sie viel mehr Menschen lockt, ist eine Straße nötig. Bislang führte der Weg durch das Wohngebiet – das geht später aber nicht mehr. In der Nähe der künftigen Skate-Anlage baut die Stadt zudem Parkplätze – damit es später nicht durch kreuz-und-quer stehende Autos gibt. Planer beschäftigen in den kommenden Wochen damit. Lärmschutzwälle entstehen am Rande der Anlage – und dann folgt der Aufbau der Geräte. Jugendliche haben ihre Anlage selbst mit geplant – die Stadt verwirklicht ihre Wünsche. Damit sich der neue Treffpunkt der Jugendlichen nicht in einen wilden Treffpunkt verwandelt, schauen hier Jugendarbeiter öfter vorbei.