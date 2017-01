04.01.17 - 12:44

Sendenerin baut Unfall in Münster

Eine Autofahrerin aus Senden ist heute Morgen im Berufsverkehr in Münster in einen Unfall verwickelt gewesen. Heute Mittag hat die Polizei erste Ergebnisse vorgestellt. Die Sendenerin war dabei abzubiegen – dabei übersah sie einen Fahrradfahrer. Er stürzte – verletzte sich glücklicherweise aber nur leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsichtshalber in ein Krankenhaus.